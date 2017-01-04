В Нью-Йорке сошел с рельсов поезд, 76 человек пострадали - ФОТО 

В результате аварии 76 человек пострадали. Как сообщает NY Daily News, инцидент произошел на железной дороге Лонг-Айленда в Бруклине во время утреннего часа пик. Пассажирский поезд сошел с рельсов около восьми часов утра по местному времени. Более семи десятков людей получили незначительные травмы разной степени.

Пострадавшие были осмотрены на месте происшествия, ни одна из травм не считается опасной для жизни,- заверили врачи скорой помощи.

Вместе с тем инцидент спровоцировал пробки, задержки транспорта и перекрытие дорог в районе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Аризоне упал одномоторный самолет, четыре человека погибли. Самолет пропал без вести в понедельник вечером.