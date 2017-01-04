В Николаевской области пьяный водитель грузовика без документов скрылся с места ДТП

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаева.

Как отмечается, на ул. Карпенко в Николаеве, инспекторы заметили похожий грузовик, который двигался с выключенными фарами с нарушением правил дорожного движения. Кроме того, по требованию патрульных водитель остановил транспортное средство.

"Во время осмотра автомобиля, полицейские заметили на автомобиле следы от столкновения. Водитель категорически отказался предоставлять документы на проверку, а в какой-то момент схватился за руль и хотел тронуться. Понимая опасность, которую он может представлять для участников дорожного движения, один из стражей порядка, быстро сориентировавшись, разбил стекло и достал нарушителя из кабины автомобиля", - говорится в сообщении.

Также инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, тес на "Драгер" подтвердил подозрение патрульных, результат - 1,7 промилле. В свою очередь, водитель признался, что действительно допустил столкновение с другим транспортным средством в Витовском районе и оставил место совершения ДТП. Мужчина также предоставил на проверку водительское удостоверение.

Осмотрев его, правоохранители заметили явные признаки подделки и вызвали на место происшествия сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции. Оказалось, что водитель лишен права управления до 2019 года.

В настоящее время на водителя патрульные составили админматериалы за оставление места ДТП, управление транспортным средством лицом, лишенным такого права и в состоянии алкогольного опьянения и злостное неповиновение законному распоряжению милиционера.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 30-летний сержант Национальной гвардии.