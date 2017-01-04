09:32 04.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске машина врезалась в элеткроопору, два человека погибли

В среду утром, 4 января, в Ивано-Франковске "ВАЗ 2170" по неизвестным пока причинам врезался в электроопору.

В Ивано-Франковске машина врезалась в элеткроопору, два человека погибли

В результате аварии два человека погибли на месте происшествия. Еще двое получили травмы и скорая помощь увезла их в больницу.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов утра на улице Ивасюка. Возле автобусной остановки, водитель автомобиля не справился с управлением и в итоге его авто въехало в электроопору.

При этом спасателям пришлось с помощью шанцевого и гидравлического инструмента разблокировали двух человеке. В настоящее время полиция устанавливает личные данные погибших и травмированных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Житомирской области травмы различной степени тяжести получили шесть человек.


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