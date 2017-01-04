В аварии погиб глава районного совета Черниговской области

Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 3 января. Машина чиновника, из-за гололеда на дороге, слетела в кювет.

В итоге автомобиль на огромной скорости врезался в дерево. Водитель погиб на месте аварии.

По данным пресс-служба Черниговского облсовета, Виталий Кочерга занял должность руководителя райсовета в ноябре 2015 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 4 января, в Ивано-Франковске "ВАЗ 2170" по неизвестным пока причинам врезался в электроопору. В результате аварии два человека погибли на месте происшествия. Еще двое получили травмы и скорая помощь увезла их в больницу.