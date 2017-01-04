В Аризоне произошла авария самолета, погибли четыре человека

По предварительным данным люди погибли в результате аварии одномоторного самолета. Как сообщает Associated Press, об исчезновении самолета стало известно еще в понедельник, 2 января. По данным местных властей, в самолете на момент аварии находились двое взрослых и двое девочек подросткового возраста.

Все они погибли в результате аварии. При этом полиция пока не называет имена погибших.

Спасателям удалось найти место падения самолета с помощью сигнала мобильного телефона. По словам шерифа округа Хилла, штат Аризона, подъем к месту аварии был крайне тяжелым из-за скалистости местности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Аризона в сентября, небольшой самолет упал на жилой дом. В результате крушения никто не пострадал.