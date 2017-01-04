Суд разрешил изъять оригиналы соглашений относительно базирования ЧФ России в Крыму

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации Соглашения для Украины, определенных законодательством Украины, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, что противоречит Конституции Украины", - говорится в решении суда.

Кроме того, следственное управление Главной военной прокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном деле по ч.1 ст. 111 (государственная измена) и ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"В указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма (известные как "харьковские соглашения")", - подчеркнула Сарган.

Согласно ее словам, почерковедческая экспертиза была назначена 19 декабря 2016 года. В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в МИД.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее Российская Федерация переправила в Сирию сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".