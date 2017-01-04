08:49 04.01.2017 | Происшествия | Новости
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Глава ЦРУ заявил о "четких доказательствах" вмешательства России в выборы США

По мнению главы Центрального разведывательного управления Джона Бреннана, существуют "четкие доказательства" вмешательства Российской Федерации в предвыборный процесс в США с помощью хакерских атак. 
 

Глава ЦРУ заявил о

Об этом передает DW.

Как отмечается, глава ЦРУ не рассказал о содержании секретного доклада, предоставленного ранее и посвященного кибератакам РФ.

"Доклад должен быть представлен президенту и другим лицам, после чего они решат, какие последствия будет иметь доклад", - отметил  Бреннан. 

Также глава ЦРУ подчеркнул, что в хакерские нападения вовлечена не только Россия, но и ряд других стран. Кроме этого, Бреннан раскритиковал главу Wikileaks Джулиана Ассанжа, который заявлял о непричастности РФ к утечке данных экс-кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.

"Ассанж не является "оплотом правды и честности", - добавил глава ЦРУ. 

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", национальная разведка США и ФРБ не поддержали позицию ЦРУ по вмешательству России в выборы президента.


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