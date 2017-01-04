Более 130 преступников сбежали из тюрьмы на Филиппинах

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Как отмечается, нападавшие открыли огонь по охране, в результате чего один сотрудник пенитенциарного учреждения погиб, еще один был ранен.

"Нападение было хорошо спланировано, сбежавшие использовали простыни, чтобы выбраться. Сейчас идет операция по поиску беглецов", - говорится в сообщении.

Также отметим, что в данный момент идет проверка на предмет нахождения среди беглецов особо опасных преступников. До нападения в тюрьме отбывали заключение 1511 человек.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Задержал преступников, которые похитили женщину в Одессе.