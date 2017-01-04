08:11 04.01.2017 | Происшествия | Новости
100157192:labazovych

Более 130 преступников сбежали из тюрьмы на Филиппинах

Около 132 преступника сбежали во время нападения группы вооруженных неизвестных на тюрьму в провинции Котабато на юге Филиппин. 

Более 130 преступников сбежали из тюрьмы на Филиппинах

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".  

Как отмечается, нападавшие открыли огонь по охране, в результате чего один сотрудник пенитенциарного учреждения погиб, еще один был ранен.

"Нападение было хорошо спланировано, сбежавшие использовали простыни, чтобы выбраться. Сейчас идет операция по поиску беглецов", - говорится в сообщении.

Также отметим, что в данный момент идет проверка на предмет нахождения среди беглецов особо опасных преступников. До нападения в тюрьме отбывали заключение 1511 человек.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Задержал преступников, которые похитили женщину в Одессе. 

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив