20:32 03.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове горит завод "Электрон", пострадали спасатели - ФОТО

Во вторник, 3 января, в Львове произошел крупный пожар.

Во Львове горит завод

На заводе "Электрон" горит производственное помещение. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе, спасатели на месте происшествия обнаружили, что огнем охвачен второй этаж здания в производственном помещении частного предприятия.

По состоянию на восемь часов вечера спасатели локализовали пожар, ликвидация еще не объявлена. В пресс-службе также сообщили, что пожар начался около двух часов дня и сейчас его ликвидация еще продолжается.

Все обстоятельства и причины пожара будет устанавливать следствие. Однако, по данным ГосЧС, во время ликвидации пожара начальник караула предварительно получил отравление продуктами горения и госпитализирован в Львовскую областную клиническую больницу. Еще одного пожарного с ожогами уха, щеки и плеча также скорая помощь увезла в Коммунальную восьмую городскую клиническую больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области произошел пожар в здании пилорамы в селе Желтый Брод Романовского района. В результате возгорания погиб мужчина.


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