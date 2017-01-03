Во Львове горит завод "Электрон", пострадали спасатели - ФОТО

На заводе "Электрон" горит производственное помещение. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе, спасатели на месте происшествия обнаружили, что огнем охвачен второй этаж здания в производственном помещении частного предприятия.

По состоянию на восемь часов вечера спасатели локализовали пожар, ликвидация еще не объявлена. В пресс-службе также сообщили, что пожар начался около двух часов дня и сейчас его ликвидация еще продолжается.

Все обстоятельства и причины пожара будет устанавливать следствие. Однако, по данным ГосЧС, во время ликвидации пожара начальник караула предварительно получил отравление продуктами горения и госпитализирован в Львовскую областную клиническую больницу. Еще одного пожарного с ожогами уха, щеки и плеча также скорая помощь увезла в Коммунальную восьмую городскую клиническую больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области произошел пожар в здании пилорамы в селе Желтый Брод Романовского района. В результате возгорания погиб мужчина.