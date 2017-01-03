В Таиланде столкнулись две машины, погибли 25 человек

В результате аварии погибли 25 человек. Как сообщает CNN, ссылаясь на местную полицию, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Банбинг в провинции Чонбури, примерно в 114 километрах к юго-востоку от Бангкока.

Водитель фургона не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После столкновения на месте аварии погибли 14 пассажиров фургон. Одному из них удалось выжить.

Также погибли девять взрослых и двое детей пассажиров пикапа. Тут также один человек выжил.

Сейчас пострадавший находятся в местных больницах. Причина аварии все еще расследуется, отметили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 2 января, под Харьковом столкнулись автомобили Mitsubishi и Audi. В результате аварии три человека погибли на месте происшествия. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу. Оба находятся в тяжелом состоянии.