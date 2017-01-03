В Сумах прогремел взрыв в многоэтажке, есть погибшие

На шестом этаже многоэтажного жилого дома, по предварительным данным, взорвался газ без последующего горения. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям взрыв произошел около девяти часов вечера.

В результате взрыва разрушено перекрытие между пятым и шестым этажами в пределах одной комнаты, разрушены межкомнатные перегородки в квартирах на пятом и шестом этажах, а также нарушена целостность перекрытия между шестым и седьмым этажами без последующего обвала.

Кроме того, в результате взрыва погибла один женщина. В то же время спасатели достали из-под завалов еще двоих людей. Сейчас на месте инцидента работает 87 человек личного состава и девять единиц техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, в результате которого погибли мужчина с женщиной. Супружеская пара отравилась бытовым газом.