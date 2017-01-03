В реке в Ровенской области нашли мертвого сельского жителя

В притоке реки Горынь, житель села Городец Владимирецкого района обнаружил труп неизвестного.
Об этом сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Отметим, что покойником оказался житель села Чаква того же района.
Кроме того, признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.
Правоохранители не исключают также версию, что мужчина утонул в нетрезвом состоянии. А по информации односельчан он злоупотреблял алкоголем.
На данный момент причину смерти установит судебно-медичка экспертиза.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее на Житомирщине мужчина утонул в пруду. Оказалось, что местный житель решил срезать расстояние и пошел через водоем. Однако около плотины мужчина внезапно попал в промоину, лед треснул, в результате он провалился.