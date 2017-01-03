Теракт в Стамбуле: полиция арестовала 12 подозреваемых

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Отметим, что поиск организатора теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле продолжается. Кроме того, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш рассказал, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего.

Согласно его словам, личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время.

"Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба", – заявил Куртулмуш.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе турецкого города Стамбул, где неизвестные убили 39 и ранили 69 человек на новогодней вечеринке.