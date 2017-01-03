10:34 03.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Супруги погибли в результате отравления бытовым газом в Донецкой области

В Донецкой области правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, в результате которого погибли мужчина с женщиной. Супружеская пара отравилась бытовым газом.

Супруги погибли в результате отравления бытовым газом в Донецкой области

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

"В дежурную часть Лиманского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников станции "скорой помощи", что в доме в с. Диброва Лиманского района обнаружены трупы мужчины и женщины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Кроме того, на месте происшествия правоохранителями установлено, что погибшими являются жители Донецка 1964 и 1974 годов рождения, которые в последнее время проживали в Киеве.

Отметим также, что трагедия произошла на даче, куда супруги приехали на праздники. Предварительная причина - отравление бытовым газом из-за неисправности котла отопления.

"Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Дом был закрыт изнутри", - подчеркнули правоохранители.

В настоящее время Информация о данном событии внесена в единый реестр досудебных расследований, проводится проверка.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Кременчуге горела многоэтажка. Одной из жертв пожара в жилом доме в Кременчуге стала 92-летняя женщина.


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