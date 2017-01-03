Супруги погибли в результате отравления бытовым газом в Донецкой области

В Донецкой области правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, в результате которого погибли мужчина с женщиной. Супружеская пара отравилась бытовым газом.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
"В дежурную часть Лиманского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников станции "скорой помощи", что в доме в с. Диброва Лиманского района обнаружены трупы мужчины и женщины без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Кроме того, на месте происшествия правоохранителями установлено, что погибшими являются жители Донецка 1964 и 1974 годов рождения, которые в последнее время проживали в Киеве.
Отметим также, что трагедия произошла на даче, куда супруги приехали на праздники. Предварительная причина - отравление бытовым газом из-за неисправности котла отопления.
"Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Дом был закрыт изнутри", - подчеркнули правоохранители.
В настоящее время Информация о данном событии внесена в единый реестр досудебных расследований, проводится проверка.
Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Кременчуге горела многоэтажка. Одной из жертв пожара в жилом доме в Кременчуге стала 92-летняя женщина.