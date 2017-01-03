Шесть человек пострадали в результате ДТП в Житомирской области

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Как отмечается, на автодороге между селами Кропивня - Голубовка водитель автомобиля ВАЗ-21213, 50-летний местный житель, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 24-летнего жителя района.

"Травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажиры автомобиля ВАЗ-2106: 39-летняя женщина и ее 5-месячный сын, 41-летняя женщина и 48-летний мужчина, все жители с. Вольня. Травмированных были госпитализированы в Коростышевскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту дела открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Ура Информ", ранее в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 30-летний сержант Национальной гвардии.