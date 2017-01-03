Под Львовом сожгли музей УПА

Об этом сообщили на странице в музее в Facebook.

Отметим, что музей сгорел полностью. Также по предварительным данным было определено, что это поджог. В свою очередь, директор музея Иван Попович убежден, что возгорание не могло возникнуть под землей.

"По моему мнению, сверху через отдушины, которых у нас шесть, залили какое-то горючее вещество и подожгли. Считаю, что не случайно такой инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января, когда националисты отмечают 108-ю годовщину со дня рождения руководителя Провода ОУН, Героя Украины Степана Бандеры", - рассказал он.

Напомним, музей "Криївка підпільної типографії УПА" был открыт 7 сентября 2014 года в 5 км от Львова. Кроме того, местом открытия стало территория, где 16 августа 1955 года прошел последний бой отряда бойцов Украинской повстанческой армии с отрядом НКВД.

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