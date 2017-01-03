На Полтавщине мужчина утонул в дренажном колодце

Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации. Согласно сообщению - в с.Бугаевка Глобинского района области вчера, второго января, был несчастный случай.

51-летний мужчина по неосторожности упал в дренажный колодец, в результате чего вскоре погиб. Обстоятельства данного несчастного случая выясняются - отметили в управлении.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине летом 2016 г. в колодце был обнаружен труп 50-летнего мужчины. Вскоре выяснилось, что погибший был местным жителем. Он накануне ушел из дома и больше не возвращался.