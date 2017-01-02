В Житомирской области произошел пожар на пилораме, погиб охранник

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, к тушению пожара привлекалось два отделения на автоцистернах 26 государственной пожарно-спасательной части пгт Романов.

"В 00:10 подразделениями ГСЧС пожар локализован и в 05:30 ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело сторожа", - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливается причина пожара.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Харькове пламенем объяло торговый павильон. Горели канцелярские принадлежности, а также товары для домашних питомцев.