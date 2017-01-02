В Житомирской области произошел пожар на пилораме, погиб охранник

В Житомирской области произошел пожар в здании пилорамы в с. Желтый Брод Романовского района, который привел к гибели мужчины.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, к тушению пожара привлекалось два отделения на автоцистернах 26 государственной пожарно-спасательной части пгт Романов.
"В 00:10 подразделениями ГСЧС пожар локализован и в 05:30 ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело сторожа", - говорится в сообщении.
На данный момент устанавливается причина пожара.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Харькове пламенем объяло торговый павильон. Горели канцелярские принадлежности, а также товары для домашних питомцев.