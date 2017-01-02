В США неизвестный открыл стрельбу, есть раненые

Об этом сообщает BNOnews.

Как отмечается, инцидент произошел около шести часов вечера 1 января 2017 года.

"Неизвестный мужчина подъехал на авто к группе людей, которая собралась возле частного дома на празднование Нового года, и открыл стрельбу", - говорится в сообщении.

Кроме того, один из раненых - подросток - был госпитализирован в критическом состоянии. Другие же получили ранения, не угрожающие их жизни.

В свою очередь, мотивы нападавшего неизвестны. На данный момент полиция ведет следствие.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в американском штате Коннектикут в концертном зале при стрельбе погибли два человека, еще двое пострадали.