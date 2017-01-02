В Сомали произошли два взрыва, есть жертвы

В результате инцидента погибли не менее четырех человек. Как сообщает ВВС, тут были заминированы два автомобиля.

По данным полиции один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля.

Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что берет на себя ответственность за теракт в Багдаде.