21:29 02.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Сомали произошли два взрыва, есть жертвы

В столице Сомали Могадишо, в понедельник, 2 января, прогремели два взрыва.

В Сомали произошли два взрыва, есть жертвы

В результате инцидента погибли не менее четырех человек. Как сообщает ВВС, тут были заминированы два автомобиля.

По данным полиции один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля.

Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что берет на себя ответственность за теракт в Багдаде.


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