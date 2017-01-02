В Мариуполе задержали кировоградца, пытавшегося пронести боеприпасы в поезд

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Пассажир с запрещенным товаром в рюкзаке должен был ехать домой в другую область Украины, однако полицейские, в круглосуточном режиме патрулирующие территорию железнодорожного вокзала обнаружили нелегальный груз и изъяли его", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объектом осмотра правоохранителей стал 19-летний пассажир с рюкзаком, в котором среди личных вещей было спрятано 30 патронов калибра 5,45 миллиметра.

Кроме того, задержанный пояснил перевозку боеприпасов тем, что он их "нашел и забыл выложить".

В настоящее время, патроны изъяты, решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за нелегальное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее сотрудники Службы безопасности Украины изъяли арсенал боеприпасов у жителя Верховинского района Ивано-Франковской области.