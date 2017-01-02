16:18 02.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге горела многоэтажка: двое погибших

Одной из жертв пожара в жилом доме в Кременчуге стала 92-летняя женщина.

В Кременчуге горела многоэтажка: двое погибших

Женщина совершила самоубийство через повешение. В многоэтажном доме г. Кременчуг Полтавской области второго января около 8:00 возник пожар, что стал причиной гибели двух человек. Об этом передает пресс-служба городского отдела полиции.

Известно, что спасательные службы эвакуировали людей из подъезда 5-этажки. В квартире на четвертом этаже при ликвидации пожара было обнаружено тело 92-летней женщины. Согласно предварительным данным, пенсионерка повесилась. Этажом выше в своей квартире без признаков жизни нашли тело 32-летнего мужчины. Вероятная причина смерти - отравление угарным газом.

Как сообщал УРА-Информ, 25 декабря в Киеве возник пожар около станции метро.


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