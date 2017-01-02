В Казахстане назвали вероятную причину обрушения многоэтажки

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны, передает "РИА Новости".

"По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла. Он находился в подвале дома", - заявил оператор "горячей линии" МВД Казахстана.

Добавим, что власти Казахстана завели уголовное дело по факту обрушения части жилого дома. Отмечено, что следователи начали рассматривать дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц, предусмотренных ч. 3 ст. 292 УК страны.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе турецкого города Стамбул, где неизвестные убили 39 и ранили 69 человек на новогодней вечеринке.