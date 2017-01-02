В Донецкой области на полицейского напали с топором

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

"Инспектор Управления патрульной полиции в г. Краматорске и Славянске, проходя мимо магазина в с. Ясногорка, увидел уличную драку. Полицейский мгновенно понял, что нужна его помощь. В результате прекращения правонарушения полицейский также был травмирован - один из мужчин ударил его топором по голове. После этого агрессивные нападавшие пытались скрыться с места полиции на автомобиле", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемых задержал патруль, который проезжал мимо инцидента. В свою очередь, полицейского и еще одного пострадавшего госпитализировали.

"Патрульного полицейского и другого пострадавшего краматорчанина доставиди в травматологическое отделение. Врачи диагностировали у патрульного открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, и у второго пострадавшего - рубленую рану щеки, закрытую черепно-мозговую травму", - подчеркнули в пресс-службе полиции.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Харькове хулиганы напали на полицейского. Злодеи жестоко избили мужчину, сейчас он находится в тяжелом состоянии.