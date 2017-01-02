В Баварии в столкнулось сразу11 автомобилей, шесть человек погибли

В результате аварии погибли шесть человек. Еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает DW на автобане A7столкнулись восемь легковушек и три грузовика. По данным местной полиции, восемь из пострадавших скорая помощь увезла в больницу.

По информации полицейских, пятеро погибших ехали в одном автомобиле, который разбился вдребезги. Тело шестого погибшего обнаружили в автомобиле, который столкнулся с полуприцепом. Авария привела к блокированию отрезка автобана между Бад Грененбахом и Ворингеном.

Указано, что на месте трагедии работает несколько отрядов спасателей и полиции. На указанном отрезке трассы наблюдается густой туман. Следователи пытаются выяснить причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области вблизи села Колодяжное Ковельского района столкнулись две легковушки, вследствие чего один человек погиб, еще двое получили телесные повреждения.