Теракт в Стамбуле: ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение

Об этом передает "Радио Свобода".

Как отмечается, "солдат халифата" Татаку в месте, где "христиане отмечают свой отступнический праздник".

Кроме того, Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе турецкого города Стамбул.

Также напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Также были ранены 69 человек.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования родственника жертв и пострадавшим в результате терактов, которые произошло в эти выходные в Турции и Египте.