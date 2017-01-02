14:22 02.01.2017 | Происшествия | Новости
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Теракт в Стамбуле: ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, в ходе которого было совершено нападение на ночной клуб в первый день Нового года, в результате которого погибли 39 человек. 
 

Теракт в Стамбуле: ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение

Об этом передает "Радио Свобода".

Как отмечается, "солдат халифата" Татаку в месте, где "христиане отмечают свой отступнический праздник".

Кроме того, Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе турецкого города Стамбул.

Также напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Также были ранены 69 человек.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования родственника жертв и пострадавшим в результате терактов, которые произошло в эти выходные в Турции и Египте.


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