12:59 02.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пограничники обнаружили 4 тыс. пачек сигарет во Львовской области

Около 4 тысяч пачек сигарет, которые пытались переместить через государственную границу под рудой обнаружили в железнодорожном пункте пропуска пограничники Мостиского отряда во Львовской области совместно с представителями фискальной службы.

Пограничники обнаружили 4 тыс. пачек сигарет во Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, во время проверки грузового поезда, следовавшего в Польшу группа обнаружила среди руды 8 пакетов с табачными изделиями марки "Jin Ling" без акцизных марок.

Также добавим, что сейчас проводятся мероприятия по поиску причастных лиц к данному правонарушению. Кроме того, обнаруженный конфискат передали представителям фискальной службы.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", почти 300 ящиков контрафактных сигарет обнаружили во Львовской области в пункте пропуска "Рава-Русская".


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