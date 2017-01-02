Пограничники обнаружили 4 тыс. пачек сигарет во Львовской области

Около 4 тысяч пачек сигарет, которые пытались переместить через государственную границу под рудой обнаружили в железнодорожном пункте пропуска пограничники Мостиского отряда во Львовской области совместно с представителями фискальной службы.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Как отмечается, во время проверки грузового поезда, следовавшего в Польшу группа обнаружила среди руды 8 пакетов с табачными изделиями марки "Jin Ling" без акцизных марок.
Также добавим, что сейчас проводятся мероприятия по поиску причастных лиц к данному правонарушению. Кроме того, обнаруженный конфискат передали представителям фискальной службы.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", почти 300 ящиков контрафактных сигарет обнаружили во Львовской области в пункте пропуска "Рава-Русская".