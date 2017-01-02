Под Харьковом столкнулись две иномарки, три человека погибли

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает местная полиция, авария произошла на окружной около пяти часов утра. Среди пострадавших есть девочка 2013 года рождения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" вблизи села Терешковцы Гороховского района легковушка "Opel Vectra" на скорости врезалась в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, еще двое в реанимации.