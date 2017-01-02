22:48 02.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Харьковом столкнулись две иномарки, три человека погибли

В понедельник, 2 января, под Харьковом столкнулись автомобили Mitsubishi и Audi.

Под Харьковом столкнулись две иномарки, три человека погибли

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает местная полиция, авария произошла на окружной около пяти часов утра. Среди пострадавших есть девочка 2013 года рождения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" вблизи села Терешковцы Гороховского района легковушка "Opel Vectra" на скорости врезалась в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, еще двое в реанимации.


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