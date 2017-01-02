Пашинский заявил, что на него напали и ему пришлось отстреливаться

Как пояснил сам политик, таким образом он оборонялся, поскольку мужчина ударил его по голове бутылкой. Возвращаясь около пяти часов вечера домой, он с женой чуть не врезался в машину, которая стояла с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу.

По его же словам, он вышел из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Однако его просьба включить "аварийку" очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, который был очень пьян.

Он бросился на меня с бутылкой в ​​руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - пояснил Пашинский, добавив, что перевязал ему рану и вызвал скорую помощь и полицию.

В свою очередь, в полиции сообщили, что 31 декабря, в одном из сел Васильковского района между местным жителем и одним из народных депутатов произошел инцидент, который защищаясь от нападающего применил огнестрельное оружие. При этом в надзорном ведомстве пообещали, делом о нападении на депутата от Народного фронта Сергея Пашинского будет заниматься прокуратура.