Пашинский заявил, что на него напали и ему пришлось отстреливаться

Накануне Нового года, вечером 31 декабря, народный депутат Сергей Пашинский подстрелил человека.
Как пояснил сам политик, таким образом он оборонялся, поскольку мужчина ударил его по голове бутылкой. Возвращаясь около пяти часов вечера домой, он с женой чуть не врезался в машину, которая стояла с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу.
По его же словам, он вышел из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Однако его просьба включить "аварийку" очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, который был очень пьян.
Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - пояснил Пашинский, добавив, что перевязал ему рану и вызвал скорую помощь и полицию.
В свою очередь, в полиции сообщили, что 31 декабря, в одном из сел Васильковского района между местным жителем и одним из народных депутатов произошел инцидент, который защищаясь от нападающего применил огнестрельное оружие. При этом в надзорном ведомстве пообещали, делом о нападении на депутата от Народного фронта Сергея Пашинского будет заниматься прокуратура.