В США неизвестный убил полицейского

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечается, на сотрудника правоохранительных органов напали. Кроме того, преступнику удалось скрыться, к его поискам подключен полицейский вертолет.

Также напомним, что в США ранее полицейские застрелили человека, напавшего на них с дубинкой.

Сейчас правоохранители патрулировали здание в районе Браунсвилл, когда между ними и неизвестным завязалась перепалка. Затем, милиция сообщила, что мужчина взял дубинку одного из полицейских и атаковал их. Офицеры выстрелили и убили нападавшего.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Харькове безработный с ножом напал на незнакомого мужчину.



