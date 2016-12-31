09:07 31.12.2016 | Происшествия | Новости
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В США неизвестный убил полицейского

В штате Пенсильвания (США) в результате стрельбы погиб полицейский. 
 

В США неизвестный убил полицейского

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечается, на сотрудника правоохранительных органов напали. Кроме того, преступнику удалось скрыться, к его поискам подключен полицейский вертолет.

Также напомним, что в США ранее полицейские застрелили человека, напавшего на них с дубинкой.

Сейчас правоохранители патрулировали здание в районе Браунсвилл, когда между ними и неизвестным завязалась перепалка. Затем, милиция сообщила, что мужчина взял дубинку одного из полицейских и атаковал их. Офицеры выстрелили и убили нападавшего.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Харькове безработный с ножом напал на незнакомого мужчину.


 


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