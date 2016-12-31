12:57 31.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100157041:labazovych

В результате ДТП на Волыни 3 человека погибли, еще 2 в больнице

В Волынской области на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" вблизи села Терешковцы Гороховского района легковушка "Opel Vectra" на скорости врезалась в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) три человека погибли, еще двое в реанимации.

В результате ДТП на Волыни 3 человека погибли, еще 2 в больнице

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, за рулем легковушки находился 19-летний житель Иваничевского района. Управляя транспортным средством, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки, 18-летняя жительница Гороховского района, и 28-летний житель Иваничевского района погибли на месте. Еще двое пассажиров в возрасте 20 и 22 лет, жители Иваничевского района, госпитализированы в отделение реанимации районной больницы", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование. 

Как сообщал "Ура-Информ", в результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Рог столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы семь человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив