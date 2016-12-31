В результате ДТП на Волыни 3 человека погибли, еще 2 в больнице

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, за рулем легковушки находился 19-летний житель Иваничевского района. Управляя транспортным средством, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки, 18-летняя жительница Гороховского района, и 28-летний житель Иваничевского района погибли на месте. Еще двое пассажиров в возрасте 20 и 22 лет, жители Иваничевского района, госпитализированы в отделение реанимации районной больницы", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "Ура-Информ", в результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Рог столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы семь человек.