Убийство под Одессой: подозреваемого взяли под стражу без права залога

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Facebook.

"Овидиопольский районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Указано, что досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 289 УК (умышленное убийство двух лиц; умышленное убийство малолетнего ребенка; умышленное повреждение имущества путем поджога; незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее на Харьковщине женщина задушила свою мать шарфом.