11:40 31.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100157037:labazovych

Убийство под Одессой: подозреваемого взяли под стражу без права залога

Подозреваемого в жестоком убийстве ребенка и женщины в Овидиополе Одесской области суд взял под стражу без права внесения залога. 
 

Убийство под Одессой: подозреваемого взяли под стражу без права залога

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Facebook.

"Овидиопольский районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Указано, что досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 289 УК (умышленное убийство двух лиц; умышленное убийство малолетнего ребенка; умышленное повреждение имущества путем поджога; незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее на Харьковщине женщина задушила свою мать шарфом. 

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив