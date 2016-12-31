10:13 31.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Три авто, которые разыскивал Интерпол, обнаружили на украинской границе

 Сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе обнаружили три автомобиля, которые разыскивали по базе данных Интеропола. 

Три авто, которые разыскивал Интерпол, обнаружили на украинской границе

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как отмечается, пограничники Мукачевского отряда обнаружили вчера в пункте пропуска "Лужники" автомобиль "Mерседес".

"Данным транспортным средством в соседнюю Венгрию пытался выехать наш 47-летний соотечественник. Однако во время прохождения пограничного контроля, по авто 2013 выпуска, произошло срабатывание базы данных Интерпола. Выяснилось, что машина, похищена в Словакии и разыскивается с 2015 года", - говорится в сообщении. 

Также, во время мероприятий контроля в пунктах пропуска "Большая Писаревка" и "Малый Березный" обнаружили транспортные средства пограничники Сумского и Чопского отрядов. Кроме того, машины "Тойота" и "БМВ" числились в базе данных Интерпола как похищенные.

В настоящее времят пограничники проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в г. Киев. Транспортные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в столичном аэропорту остановили граждан, которых искал Интерпол


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