Стрельбу устроили после концерте рэпера в США, есть жертвы

В американском штате Коннектикут в концертном зале при стрельбе погибли два человека, еще двое пострадали.
Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, стрельба произошла в ночь на 31 декабря после концерта рэпера Meek Mill в городе Уоллингфорд.
Правоохранители также отметили, что на месте стрельбы они нашли тела двух погибших, еще двое были госпитализированы с ранениями, не угрожающими их жизни.
"На данный момент никто не был задержан по этому делу", сообщила полиция. Отмечается, что правоохранители не связывают стрельбу с выступлением рэпера.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Германии неизвестный открыл огонь прямо на улицу. В результате атаки умер один гражданин.