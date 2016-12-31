Стрельбу устроили после концерте рэпера в США, есть жертвы

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, стрельба произошла в ночь на 31 декабря после концерта рэпера Meek Mill в городе Уоллингфорд.

Правоохранители также отметили, что на месте стрельбы они нашли тела двух погибших, еще двое были госпитализированы с ранениями, не угрожающими их жизни.

"На данный момент никто не был задержан по этому делу", сообщила полиция. Отмечается, что правоохранители не связывают стрельбу с выступлением рэпера.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Германии неизвестный открыл огонь прямо на улицу. В результате атаки умер один гражданин.