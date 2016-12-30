Во Львове грузовик провалился под асфальт - ФОТО

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, инцидент произошел на улице Богдановской. Тут возле церкви стоки из канализационных труб вытекают на дорогу и яма постепенно увеличивается.

При этом, по информации полицейских, яма на дороге уже давно, а этот участок дороги местные власти почему-то не ремонтировали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Волгоградской Chevrolet Aveo провалился в яму. Там на момент инцидента момент проводились ремонтные работы. Была вырыта достаточно большая яма.

Водитель же автомобиля не заметил знаки предупреждения и провалился прямо в вырытую яму.