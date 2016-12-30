12:29 30.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове грузовик провалился под асфальт - ФОТО

В пятницу утром, 30 декабря, во Львове грузовик провалился под асфальт.

Во Львове грузовик провалился под асфальт - ФОТО

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, инцидент произошел на улице Богдановской. Тут возле церкви стоки из канализационных труб вытекают на дорогу и яма постепенно увеличивается.

При этом, по информации полицейских, яма на дороге уже давно, а этот участок дороги местные власти почему-то не ремонтировали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Волгоградской Chevrolet Aveo провалился в яму. Там на момент инцидента момент проводились ремонтные работы. Была вырыта достаточно большая яма.

Водитель же автомобиля не заметил знаки предупреждения и провалился прямо в вырытую яму.


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