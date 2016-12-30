14:49 30.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области ввели карантин из-за бешеной лисы

В селе Варковичи Дубенского района Ровенской ввели карантин на 60 суток. Такое решение приняла спецкомиссия из-за подтверждения вируса бешенства у лисы.

В Ровенской области ввели карантин из-за бешеной лисы

Об этом передает Дубенская РГА.

Как отмечается, труп лисы обнаружили в частном хозяйстве сельского жителя.

Кроме того, ветеринары взяли патматериал для лабораторных исследований. Экспертиза выявила заболевание бешенством.

Также добавим, что специалисты ветеринарной службы будут осуществлять ежедневный подворный обход и делать прививки от бешенства домашним кошкам и собакам.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", ранее в Киеве закрыли н Источник"> карантин 98 школ из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. 


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