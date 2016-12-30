В Ровенской области ввели карантин из-за бешеной лисы

В селе Варковичи Дубенского района Ровенской ввели карантин на 60 суток. Такое решение приняла спецкомиссия из-за подтверждения вируса бешенства у лисы.
Об этом передает Дубенская РГА.
Как отмечается, труп лисы обнаружили в частном хозяйстве сельского жителя.
Кроме того, ветеринары взяли патматериал для лабораторных исследований. Экспертиза выявила заболевание бешенством.
Также добавим, что специалисты ветеринарной службы будут осуществлять ежедневный подворный обход и делать прививки от бешенства домашним кошкам и собакам.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", ранее в Киеве закрыли н Источник"> карантин 98 школ из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.