В Ровенской области ввели карантин из-за бешеной лисы

Об этом передает Дубенская РГА.

Как отмечается, труп лисы обнаружили в частном хозяйстве сельского жителя.

Кроме того, ветеринары взяли патматериал для лабораторных исследований. Экспертиза выявила заболевание бешенством.

Также добавим, что специалисты ветеринарной службы будут осуществлять ежедневный подворный обход и делать прививки от бешенства домашним кошкам и собакам.