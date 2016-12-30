В Хмельницком - стреляли, полиция выясняет подробности

На месте происшествия уже находятся патрульные полиции. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Каменецкая.

Кто стреляет и почему, пока не известно, однако представитель управления патрульной полиции города Хмельницкий Роман Мартынюк информацию об использовании оружия подтвердил. По его словам, сейчас на месте происшествия работает полиция.

Подробности будут сообщены позже, - пообещал он. В полиции также отметили, что по предварительным данным патрульные полиции выезжали на сообщения о том, что неизвестный мужчина с острым металлическим предметом нападал на прохожих.

После приезда патрульных раздались выстрелы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве возле пункта обмена прогремели выстрелы. Один из участников конфликта получил огнестрельное ранение.