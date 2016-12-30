В Хмельницком полиция застрелила злоумышленник, который открыл стрельбу в городе - ФОТО

Мужчина 1970 года рождения погиб на месте происшествия. Как сообщил пресс-секретарь СРП в Хмельницком Роман Мартынюк, около девяти часов утра на перекрестке улиц Каменецкая и Тернопольская навстречу экипажу патрульной полиции, который ехал в управление на пересменку, выбежал неизвестный мужчина.

Мужчина просил помощь, а когда патрульные вышли из служебного автомобиля, со двора домов выбежал человек, в руках которого был предмет, похожий на заточку. Лицо мужчины было окровавленное.

Увидев полицейских, он начал на них бежать. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел, но мужчина не остановился. Тогда полицейский выстрелил еще раз и пуля попала в ногу нападающего. И даже тогда злоумышленник продолжать идти на полицейских. Патрульные пытались его задержать, после неудачной попытки применили еще раз табельное оружие, - сообщил Мартынюк.

На место происшествия вызвали медиков скорой помощи, однако врачи не смогли помочь и мужчина умер.

В то же время очевидцы рассказали, что этот гражданин нападал на людей во дворе одного из домов. Люди пытались самостоятельно задержать, но им это не удалось. Тогда они увидели экипаж патрульных и обратились за помощью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в Хмельницком были слышны выстрели.