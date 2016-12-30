Безработный с ножом напал на мужчину в Харькове

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"В больницу скорой помощи из квартиры дома на улице Гвардейцев Широнинцев был доставлен 32-летний мужчина. У него констатировано колото-резаное ранение брюшной полости и поясницы", - отметили в пресс-службе.

Согласно словам правоохранителей, вечером пострадавший был в гостях.

"Мужчина вышел на лестничную площадку покурить, между ним и неизвестными ему лицами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт. Затем он перерос в драку, во время которой один из мужчин нанес ему удары ножом", - добавили в полиции.

В совершении преступления изобличен 42-летний безработный мужчина. Вещественное доказательство - кухонный нож - изъят.

Сейчас злоумышленнику вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Кроме того, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Мариуполе мужчина порезал себя ножом и набросился на медиков.