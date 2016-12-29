Житель Закарпатья забил подругу

Об этом передали в пресс-службе полиции Закарпатья. В Мукачевскую больницу без сознания доставили 49-летнюю женщину. Доставили ее из котельной, расположенной на ул. Закарпатской. В больнице пострадавшая умерла.

О случившемся врачи сообщили в полицию. Экспертиза заметила у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб и отек мозга, множественные ушибы тела и головы. Правоохранители выяснили, что женщину избил ее знакомый. Приревновав женщину, мужчина взял палку и ударил ее в область спины и затылка, а затем также еще и ударил в лицо кулаком.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине женщина убила мать.