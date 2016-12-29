20:57 29.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье подростки провалились под лед, мальчик погиб

В Запорожье в четверг, 29 декабря, два подростка провалился под лед.

В Запорожье подростки провалились под лед, мальчик погиб

В результате происшествия один из них погиб. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, в Заводском районе Запорожья на Днепре двое подростков провалились под лед.

Одному из них удалось выбраться из ледяного плена и позвать на помощь. При этом, неравнодушный прохожий самостоятельно пытался оказать помощь пострадавшим, однако слишком тонкий лед помешал дальнейшему движению к месту трагедии.

В итоге водолазы обнаружили и вытащили на берег тело 13-летнего мальчика без признаков жизни.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Чернигове из реки достали провалившийся под лед автомобиль.


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