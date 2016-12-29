09:32 29.12.2016 | Происшествия | Новости
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В Турции автобус на скорости упал в пропасть, есть жертвы - ФОТО

В Турции в четверг утром, 29 декабря, автобус с пассажирами на скорости упал в пропасть.

В Турции автобус на скорости упал в пропасть, есть жертвы - ФОТО

В результате аварии погибли пять человек. Многие пассажиры получили травмы, однако точное количество раненных пока еще не установлено.

Как сообщает издание Dunya, дорожно-транспортное происшествие произошло на севере Турции. По предварительным данным причиной аварии могли послужить плохие погодные условия, поскольку тут накануне прошел снег.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в канадской провинции Онтарио в среду утром, 28 декабря, произошла масштабная авария. На автомагистрали в городе Торонто столкнулись сразу около 40 автомобилей.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали не менее 15 человек. Как сообщает телеканал CBC, к счастью серьезных ранений никто не получил. Все пострадавшие были доставлены в больницы.


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