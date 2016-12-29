В США разбился военный вертолет, погибли два человека

Вертолет упал в залив Галвестон. Как сообщает телеканал KHOU, на борту вертолета были двое военнослужащих.

Никто из них не выжил. В то же время представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии Соединенных Штатов Амеркии подтвердил сведения об авиакатастрофе.

Других данные он пока не представил.

Напомним, 25 декабря в 1,7 километра от побережья Сочи произошла катастрофа с Ту-154 произошла. Борт российского Минобороны летел в сирийский Хмеймим с аэродрома Чкаловский, в аэропорту Сочи же он дозаправлялся. На борту лайнера находилось 92 человека. Через две минуты после отрыва от полосы, не успев набрать высоту, самолет пропал с экранов радаров.

Как сообщал УРА-Информ, правительственная комиссия, которая оказывала помощь пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 в Черном море, в четверг, 29 декабря, должны подвести итоги своей работы.