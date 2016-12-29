В результате ДТП в Хмельницкой области 2 человека погибли, 5 ранены

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Как отмечается, ДТП произошло на автодороге Староконстантинов-Шепетовка.

"Водитель маршрутного автобуса, допустив занос транспортного средства, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Т-4, в результате чего водитель микроавтобуса и его пассажирка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одна пассажирка получила травмы в виде сотрясения головного мозга и открытого перелома левого предплечья и была госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы.

"Также травмы получили четверо пассажиров автобуса. Среди них двое жителей Хмельницкого, одна жительница Староконстантинова и одна из Винницы. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы разных частей тела. Сейчас они находятся в неврологическом отделении Староконстантиновской центральной районной больницы. 18-летняя жительница города Винница от госпитализации отказалась", - добавили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал "Ура-Информ", в результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Рогу (Днепропетровская область) столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы семь человек.