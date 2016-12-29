В Полтаве автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой - ФОТО

В результате аварии пострадало два человека. Как сообщает местная полиция, иномарка по неизвестным пока причинам врезалась в микроавтобус, после чего тот, получив сильный удар в бок, перевернулся. На момент столкновения в салоне автобуса находились более десяти пассажиров.

От сильного удара травмы получили водитель и один из пассажиров. Скорая помощь увезла обоих в больницу. Полиция утверждает, что водитель легкового автомобиля был пьян. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Мариуполе полицейский протаранил троллейбус. В результате аварии погиб один человек.