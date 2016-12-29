Полиция разоблачила наркоторговца в Одесской области

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Как отмечается, правоохранители провели санкционированный обыск в доме, расположенном в с. Маяки Одесской области.

"В результате было обнаружено и изъято несколько приспособлений для изготовления наркотиков, готовые наркотические средства, около 40 литров веществ для их изготовления, зерна конопли, электронные весы, машинку для производства таблеток, два полиэтиленовых пакета с таблетками розового цвета в количестве 158 штук, а также револьверы "Флобер" и "ROHT RG 69" калибра 9 мм.", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители также установили, что указанные предметы 26-летний одессит хранил в дачном доме, принадлежащем его дедушке.

Кроме того, мужчина в течение длительного времени с помощью самодельных предметов и специальных веществ занимался изготовлением наркотического вещества и таблеток, содержащих в себе наркотическое вещество. В дальнейшем он сбывал их на территории г. Одессы.

Сейчас полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.309 УК Украины. Изъятые наркотические вещества, предметы и жидкости направлены на экспертное исследование.

На данный момент расследование продолжается.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Киеве разоблачили двух братьев, которые организовали сбыт наркотических и психотропных веществ.