Под Одессой мужчина убил двух человек и скрылся

Мужчина обезглавил двух человек и скрылся с места происшествия. Для его задержания полиция ввела оперативный план "Сирена".

Как сообщает полиция Одесской области, они получили сообщение о пожаре в одном из домов в поселке. На месте происшествия полиция обнаружила в одной из комнат дома обгоревший женской труп, в другой - тело ребенка.

Оба трупа были с отсеченными головами. Полиция предполагает, что погибшие это 42-летняя хозяйка дома и ее двухлетняя дочь.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Умышленное убийство". При этом в жестоком убийстве полиция подозревает местного жителя, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле "МАН". В настоящее время окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мукачево местный житель забил подругу до смерти на почве ревности, Ему грозит до десяти лет лишения свободы.