13:42 29.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пьяный священник спал в авто возле здания ГУНП Донецкой области -- ФОТО

Автомобиль "Фиат", за рулем которого находился священнослужитель с признаками алкогольного опьянения, был обнаружен в Мариуполе около 4 утра на проспекте Нахимова, возле здания ГУНП полиции Донецкой области.

Пьяный священник спал в авто возле здания ГУНП Донецкой области -- ФОТО

Об этом сообщила патрульная полиция Мариуполя

"Патрульные остановили автомобиль и увидели, по предварительной информации, пьяного мужчину. В этот момент священнослужитель пересел на пассажирское сиденье и сделал вид, что ждет другого водителя", - гласит сообщение.

В свою очередь, священник заявил, чтобы правоохранители не мешали ему отдыхать. После этого мужчина прилег на сиденье.

Кроме того, проходить тест на алкоголь он отказался. Отметим, что на месте работали сотрудники полиции.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Мексике пропавшего католического священника обнаружили в отеле с юношей.

 


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