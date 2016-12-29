11:50 29.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Иностранец пытался вывезти старинный самовар из Украины

Пограничники обнаружили старинный самовар, который  гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины.

Иностранец пытался вывезти старинный самовар из Украины

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как отмечается, старинный самовар, изготовленный в 1899 году, обнаружили вчера пограничники Могилев-Подольского отряда.

"Вывезти за границу антикварный предмет который, очевидно, составляет историко-культурную ценность, пытался 30-летний гражданин Молдовы", - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина скрыл раритет среди личных вещей в микроавтобусе "Мерседес", которым ехал на выезд из Украины.

На данный момент самовар изъят  в установленном порядке и передан  для проведения соответствующей экспертизы.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", на Донбассе за время АТО погибло 67 пограничников


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