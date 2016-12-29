Иностранец пытался вывезти старинный самовар из Украины

Пограничники обнаружили старинный самовар, который гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Как отмечается, старинный самовар, изготовленный в 1899 году, обнаружили вчера пограничники Могилев-Подольского отряда.
"Вывезти за границу антикварный предмет который, очевидно, составляет историко-культурную ценность, пытался 30-летний гражданин Молдовы", - говорится в сообщении.
Кроме того, мужчина скрыл раритет среди личных вещей в микроавтобусе "Мерседес", которым ехал на выезд из Украины.
На данный момент самовар изъят в установленном порядке и передан для проведения соответствующей экспертизы.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", на Донбассе за время АТО погибло 67 пограничников.