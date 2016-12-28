Водитель легковушки сбил насмерть двух пешеходов во Львовской области

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается, ДТП произошло в городе Стрый на улице Добривлянская.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, житель села Заплатын, наехал на двух пешеходов, 1941 и 1933 годов рождения, жительниц Стрыя, которые от полученных травм погибли на месте", - говорится в пресс-службе Львовской ОГА.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены.

В настоящее время причины происшествия - выясняются. Также отметим, что сейчас проводится доследственная проверка.

Напомним, как сообщал